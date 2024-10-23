"المرور" تطرح لوحات مميزة تزامنًا مع ملتقى الصحة العالمي 2024 عبر "أبشر"

طرحت الإدارة العامة للمرور لوحات مميزة تزامنًا مع ملتقى الصحة العالمي 2024، المقام في ملهم خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر، عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" ضمن خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني، الذي ينتهي غدًا الخميس الساعة الـ (10) مساءً.