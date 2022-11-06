خلال أسبوع.. ضبط 109 مخالفين لنظام البيئة في عدد من المناطق

وأفادت الوزارة أنه تم ضبط 28 مخالفًا؛ لدخولهم منطقة محمية دون تصريح، والصيد في أماكن محظورة بمحميتي الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، بحوزتهم: (3 بنادق هوائية، وسلاح ناري، و234 ذخيرة، و53 شبك صيد، و5 أجهزة جذب طيور، و92 طيرًا مَصِيدًا، وكائن فطري، وصقر).