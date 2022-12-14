في المنطقة الشرقية.. علاج أمراض النفسية والإدمان أصبح متاحًا داخل المنازل

فعّل تجمّع الشرقية الصحي في مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام، برنامج الطب المنزلي، من أجل تقديم الخدمة للمرضى، وذلك من خلال فريق علاجي متكامل يصل للمستفيدين من الخدمة إلى منازلهم، بالإضافة إلى استحداث 20 عيادة افتراضية.
وقال رئيس تشغيل مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام عبدالسلام بن محمد الجعيب: المجمع استحدث 20 عيادة افتراضية منها 12 عيادة للمرضى النفسيين و8 عيادات للمدمنين، بالإضافة إلى برنامج الطب المنزلي حيث بلغ عدد المرضى المقدمة لهم الخدمة من الرعاية الصحية المنزلية 554 مستفيدًا.
وأضاف: تبلغ العيادات المستحدثة في المجمع 29 عيادة للأمراض النفسية و21 عيادة لأمراض الادمان، وتم افتتاح وحدة تأهيل الإدمان لدى النساء ومساعدتهم على التعافي، وذلك لتقديم برنامج علاجي تأهيلي متكامل لمساعدتهم على التعافي.
وأردف "الجعيب": الخدمات التي تقدم للمراجعين هي الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية بالإضافة إلى تقديم برامج تأهيلية للأفراد الذين يعانون من الأمراض النفسية أو أمراض الإدمان، وذلك من خلال برامج علاجية متخصصة لكل فرد حسب الحالة المرضية والتشخيص السريري للمريض، منها: علاج المدمنين وتأهيلهم، وعلاج الاضطرابات النفسية والعقلية، وتوفير الاستشارات العلاجية لأسر المرضى، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات النفسية للمجتمع، وخدمات الاكتشاف المبكر للحالات النفسية من خلال وحدة الصحة النفسية لخدمة المجتمع، وكذلك تقديم برامج وقائية للمجتمع المحلي من خلال المحاضرات التثقيفية داخل وخارج المجمع لمختلف القطاعات التعليمية والعسكرية وغيرها من القطاعات.
وبلغ عدد الزيارات للمرضى المراجعين في خدمة الرعاية الصحية المنزلية بدءًا من شهر يناير 2022 إلى شهر ديسمبر للعام الحالي 9031 زائرًا.
ويتضمّن المشروع التنظيمي لاستقبال المراجعين؛ مراجعة السياسات والإجراءات، وإعادة تصميم آلية الفرز، وتنظيم مسار الحالات غير الطارئة وتوجيهها إلى العيادات الخارجية، وذلك في إطار السعي لتقديم رعاية صحية كاملة للمراجع.