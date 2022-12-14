في المنطقة الشرقية.. علاج أمراض النفسية والإدمان أصبح متاحًا داخل المنازل

وأردف "الجعيب": الخدمات التي تقدم للمراجعين هي الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية بالإضافة إلى تقديم برامج تأهيلية للأفراد الذين يعانون من الأمراض النفسية أو أمراض الإدمان، وذلك من خلال برامج علاجية متخصصة لكل فرد حسب الحالة المرضية والتشخيص السريري للمريض، منها: علاج المدمنين وتأهيلهم، وعلاج الاضطرابات النفسية والعقلية، وتوفير الاستشارات العلاجية لأسر المرضى، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات النفسية للمجتمع، وخدمات الاكتشاف المبكر للحالات النفسية من خلال وحدة الصحة النفسية لخدمة المجتمع، وكذلك تقديم برامج وقائية للمجتمع المحلي من خلال المحاضرات التثقيفية داخل وخارج المجمع لمختلف القطاعات التعليمية والعسكرية وغيرها من القطاعات.