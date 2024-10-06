"الحصيني": 10 أيام ويطل علينا "الوسم".. توقعاتٌ بأمطار متفاوتة على مناطق عدة

وأضاف "الحصيني"؛ أن التوقعات تشير -بمشيئة الله-، إلى أمطارٍ متفاوتة واسعة على مناطق عدة تشمل مرتفعات: مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان، كما أنها قد تصل إلى أجزاءٍ من اليمن والمناطق الحدودية بين الإمارات وسلطنة عُمان.