جامعة الملك عبدالعزيز تنتزع المركز الأول في هاكاثون أبشر طويق بمشروع "الظل" الذكي لرجال الأمن

حقّقت جامعة الملك عبدالعزيز إنجازًا وطنيًا جديدًا بعد فوز الدكتور عبدالعزيز الجهني، من كلية الحاسبات وتقنية المعلومات برابغ، بالمركز الأول في هاكاثون أبشر طويق، ممثّلًا للجامعة وفريقه بمشروع "الظل – The Shadow"، الذي طوّروه ضمن أكبر هاكاثون تقني في العالم، والمُسجّل رسميًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بمشاركة أكثر من 4,100 متسابق و2,100 مشروع، وتقييم أكثر من 300 محكّم من الخبراء والمتخصصين.