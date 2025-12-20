جامعة الملك عبدالعزيز تنتزع المركز الأول في هاكاثون أبشر طويق بمشروع "الظل" الذكي لرجال الأمن

حقّقت جامعة الملك عبدالعزيز إنجازًا وطنيًا جديدًا بعد فوز الدكتور عبدالعزيز الجهني، من كلية الحاسبات وتقنية المعلومات برابغ، بالمركز الأول في هاكاثون أبشر طويق، ممثّلًا للجامعة وفريقه بمشروع "الظل – The Shadow"، الذي طوّروه ضمن أكبر هاكاثون تقني في العالم، والمُسجّل رسميًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بمشاركة أكثر من 4,100 متسابق و2,100 مشروع، وتقييم أكثر من 300 محكّم من الخبراء والمتخصصين.
ويقدّم مشروع "الظل" نموذجًا تقنيًا متقدمًا، يعتمد على إنترنت الأشياء وتقنيات التعلّم العميق، ويهدف إلى بناء "ظل رقمي ذكي" لرجال الأمن، يسهم في تعزيز الوعي الميداني اللحظي، ودعم اتخاذ القرار في البيئات الخطرة، ما يرفع من مستوى الجاهزية والسلامة الميدانية.
وأعرب الدكتور الجهني عن فخره بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن تمثيل جامعة الملك عبدالعزيز في هذا المحفل الوطني يمثّل مسؤولية واعتزازًا، مؤكّدًا أن المشاركة مكّنتهم من إبراز إمكاناتهم الابتكارية ضمن بيئة وطنية احترافية، تعكس اهتمام المملكة بدعم التحول الرقمي والابتكار التقني.
كما قدّم الجهني شكره لإدارة الجامعة على دعمها المتواصل، مؤكدًا أن هذا الفوز يشكل حافزًا لمواصلة العمل نحو تطوير المشروع وتبنيه مستقبلاً، بما يسهم في دعم المنظومة الأمنية، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.