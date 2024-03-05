وزير الخارجية يحذِّر من التداعيات بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة

وأضاف: "لمسنا تطورًا إيجابيًّا في مواقف بعض الدول، وتفهمًا لحجم الكارثة، ورأينا تزايدًا في عدد الدول التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، كما سمعنا من عدد من الدول عن استعدادها من حيث المبدأ الاعتراف بدولة فلسطين. وفي هذا الصدد نوجه رسالتنا إلى تلك الدول بأن الوقت قد حان لاتخاذ قرارهم بالاعتراف بدولة فلسطين، واستمرار الضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة، والقبول بحل الدولتين".