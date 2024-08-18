احترامًا للملكية الفكرية.. "المتسوق الخفي" يراقب الأسواق التجارية والإلكترونية

أصدرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية تقريرها السنوي لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية لعام 2023م، وأظهر التقرير استقبال الهيئة خلال 2023م ما يزيد على 2680 شكوى؛ منها شكاوى تتعلق بحقوق المؤلف، وشكاوى العلامات التجارية بمختلف قطاعاتها؛ حيث إن زيادة الوعي باحترام الملكية الفكرية أسهمت في ارتفاع إجمالي عدد الشكاوى عن العام 2023م بنسبة 50%، كما ارتفعت نسبة شكاوى العلامات التجارية بنسبة 73%، وارتفعت نسبة شكاوى حق المؤلف بنسبة 30%، كما أنه تم تنفيذ ما يزيد على 1000 زيارة ضبط لمنشآت تجارية في 42 مدينة ومحافظة داخل المملكة؛ بحسب الشكاوى المقدمة من أصحاب الحقوق.