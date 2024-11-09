الطائف.. تجهّز 200 حديقة مدعومة بالخدمات لاستقبال الزوّار في الإجازة

أنهت أمانة الطائف، تجهيز أكثر من 200 حديقة عامة في المحافظة؛ لاستقبال الزوّار في الإجازة، كما نسقت وكالة الاستثمار مع مستثمري الحدائق والمتنزهات البلدية في أنحاء الطائف؛ لدعم برامجها وخدماتها خلال الإجازة.
ووجّه أمين الطائف المهندس عبدالله الزايدي؛ بتهيئة المواقع السياحية في الشفا والهدا والحوية والسيل والجنوب، ودعمها بعددٍ من الخدمات؛ للتسهيل على الزوّار خلال الفترة المقبلة، ومواكبة كثافة الإقبال المتوقع من أهالي المحافظة والسائحين والزوّار من مختلف مناطق المملكة في الإجازة.
وأوضحت "أمانة الطائف" أنها أكملت تهيئة عددٍ كبيرٍ من الحدائق داخل الأحياء؛ لتكون متنفساً للسكان بعد أن أعادت تأهيلها ودعمها بالخدمات والمرافق، وزوّدتها بالمسطحات الخضراء والمشايات والطاولات والكراسي والجلسات العائلية الظليلة وألعاب الأطفال ودورات المياه العامة ومواقف السيارات؛ ما أسهم في تعزيز جهود "الأمانة" لتوفير متنفسات متكاملة المرافق، وزيادة مساحة المسطحات الخضراء.
وهيَّأت "الأمانة"، الاستراحات الجانبية والمسطحات الخضراء في مداخل الهدا والشفا وطريق الرياض والسيل والجنوب؛ حيث يمكن للعابرين الاستمتاع من خلالها لقضاء وقتٍ مريحٍ بها.
وركّزت على تعزيز جهود فرق النظافة هذه الأيام في كل المواقع ذات كثافة الإقبال العالية، مثل الأسواق والشوارع التجارية والساحات والميادين، إضافة إلى استمرار العمل بوتيرة مضاعفة في الأحياء والشوارع الداخلية ومداخل المدينة ومخارجها.