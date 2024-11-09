الطائف.. تجهّز 200 حديقة مدعومة بالخدمات لاستقبال الزوّار في الإجازة

ووجّه أمين الطائف المهندس عبدالله الزايدي؛ بتهيئة المواقع السياحية في الشفا والهدا والحوية والسيل والجنوب، ودعمها بعددٍ من الخدمات؛ للتسهيل على الزوّار خلال الفترة المقبلة، ومواكبة كثافة الإقبال المتوقع من أهالي المحافظة والسائحين والزوّار من مختلف مناطق المملكة في الإجازة.