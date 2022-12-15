العالمي يزيد الراجحي يعلن جهوزيته التامة لانتزاع لقبه الثاني لبطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية في رالي جدة

يتأهب السائق العالمي السعودي يزيد بن محمد الراجحي المتوج مؤخرًا بلقب كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها، لخوض غمار الجولة الرابعة والختامية من البطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، رالي جدة، على مدار ثلاثة أيام في الفترة ما بين 15 إلى 17 من شهر ديسمبر الجاري.
ويسعى الراجحي الذي استهل البطولة السعودية تويوتا، بفوز ساحق في رالي عسير في شهر سبتمبر الماضي؛ لإحراز لقب رالي جدة للمرة الثالثة في مسيرته بعد أن فاز بنسختها الأولى عام 2014 والعام الذي تلاه 2015 على متن سيارة الهمر.
هذا ويتكون الرالي من مرحلتين تسبقهما مرحلة تأهيلية بمسافة 10 كيلومترات فقط؛ حيث سيقطع حامل لقب البطولة السعودية برفقة ملاحه الألماني ديرك فون تسيتيفيتس 737 كيلومترًا كمجموع مسافة الرالي الإجمالية. أما بالنسبة لمجموع مسافة المراحل الخاصة، فتبلغ 323 كيلومترًا، وتنقسم إلى ثلاث مراحل انتقائية خاضعة للسرعة.
ففي يوم الخميس، ستنطلق المرحلة التأهيلية التي هي بمثابة القسم الأول للمرحلة الأولى بمسافة 10 كيلومترًا في وادي المنتهى. أما في يوم الجمعة، فسيقوم البطل السعودي "الراجحي" في تكملة القسم الثاني من المرحلة الأولى والمتوجه إلى مدينة ثول التابعة لمحافظة جدة والواقعة على ساحل البحر الأحمر؛ حيث سيجري السباق بمسافة 182 كيلومترًا؛ بينما ستقام المرحلة الخاصة الثانية يوم السبت في محافظة خليص، بمسافة 131 كيلومترًا خاضعة للسرعة، بعد ذلك، سيقام حفل اختتام الرالي وتوزيع الكؤوس في مدينة عبدالله الرياضية.
ويسعى الراجحي الذي حقق لقبه الأول في النسخة الأولى من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية في عام 2019، إلى الظفر بلقبه الثاني بالجولة الختامية في مدينة جدة المطلة على ساحل البحر الأحمر التي تستضيف رالي جدة.
ويتصدر سفير رياضة المحركات السعودية "الراجحي"، الترتيب العام للبطولة متقدمًا عن أقرب منافسيه في البطولة السعودية السائق التشيكي ميروسلاف زابليتال بـ32 نقطة.
ويتطلع "يزيد" إلى تحقيق المزيد من الإنجازات نهاية هذا الأسبوع في الرالي المقام على أرض الوطن، والظفر بلقب بطولة تويوتا السعودية للراليات السعودية في جدة، بعد أن حقق الفوز في جميع جولات البطولة؛ أولها كان رالي عسير ثم رالي القصيم، بعدها رالي حائل الذي استضاف جولة عالمية من كأس العالم تحت مسمى "باها السعودية".
ومن جانبه، أعرب بطل الراليات السعودي "الراجحي" عن سعادته الكبيرة لحصوله على لقب كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها مطلع هذا الشهر، وأنه يتطلع لانتزاع المزيد من الألقاب نهاية هذا الأسبوع، قائلًا: "أولًا، أشكر الله على توفيقه لنا. كان شهرًا حافلًا بالإنجازات بالنسبة لي، ختمنا جولات كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها في دبي، وبفضل الله تم تتويجي بلقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي على متن سيارة تويوتا هايلوكس مع شريكي الرسمي شركة عبداللطيف جميل للسيارات".
وأكمل "يزيد": "بالفعل أتطلع للفوز بالمزيد من الألقاب والبطولات، ستكون مشاركتي الثالثة في رالي جدة في مسيرتي الاحترافية، كما أتطلع للفوز بلقب البطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية للمرة الثانية نهاية هذا الأسبوع".
وأردف: "توقيت هذ الرالي رائع بالنسبة لي ولفريقي؛ لأن رالي داكار سينطلق بعد عشرة أيام بعد ختام بطولة السعودية تويوتا، ومن الجميل أن نتهيأ للنسخة الرابعة من رالي داكار السعودية نفسيًّا ومعنويًّا من الآن".
ومضى قائلًا: "لم تكن المهمة سهلةً أبدًا لي ولفريقي؛ فلقد شاركنا في ثلاث بطولات مختلفة وبتضاريس متنوعة حول العالم، بالفعل كان موسمًا مزدحمًا ورائعًا وها نحن نمضي قدمًا ونجلب ثمارها للوطن.. مهمتي هي أن أمثّل بلدي خير تمثيل في الراليات، ورفع علم بلادي وأجعله شامخًا عاليًّا فوق المنصات العالمية والمحلية".
كما توجه الراجحي بالشكر للشريك الاستراتيجي، شركة عبداللطيف جميل للسيارات، وكلاء شركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية على دعمهم ورعايتهم له في مشاركاته في الراليات العالمية والإقليمية.
وقال "ديرك" الذي يشارك في رالي جدة لأول مرة في مسيرته الاحترافية: "بالنسبة لي، جدة جديدة عليّ والفرصة الوحيدة التي حظيت بالتسابق على أرضها، كانت في المرحلة التأهيلية لرالي داكار 2021 مع يزيد، وكان تخطيط المسار رائعًا جدًّا؛ ولكن ليس لديّ فكرة عن التضاريس التي سنواجهها في رالي جدة.. أنا متحمس للغاية لهذه الجولة؛ لأنها كالمفاجأة بالنسبة لي، كما أنها ستكون بمثابة خوض تجارب لنا وللسيارة أيضًا قبل رالي داكار 2023".