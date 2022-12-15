العالمي يزيد الراجحي يعلن جهوزيته التامة لانتزاع لقبه الثاني لبطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية في رالي جدة

ففي يوم الخميس، ستنطلق المرحلة التأهيلية التي هي بمثابة القسم الأول للمرحلة الأولى بمسافة 10 كيلومترًا في وادي المنتهى. أما في يوم الجمعة، فسيقوم البطل السعودي "الراجحي" في تكملة القسم الثاني من المرحلة الأولى والمتوجه إلى مدينة ثول التابعة لمحافظة جدة والواقعة على ساحل البحر الأحمر؛ حيث سيجري السباق بمسافة 182 كيلومترًا؛ بينما ستقام المرحلة الخاصة الثانية يوم السبت في محافظة خليص، بمسافة 131 كيلومترًا خاضعة للسرعة، بعد ذلك، سيقام حفل اختتام الرالي وتوزيع الكؤوس في مدينة عبدالله الرياضية.