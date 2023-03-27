بالفيديو.. أمير الرياض عن إخلاص "ابن شويمي": رفض الجلوس في المستشفى من أجل عمله

وأكد الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، المستشار في الديوان الملكي، متحدثًا عن الراحل، أن "سحمي بن شويمي" قبل وفاته بثلاث سنوات كان يعاني من مرضه، وكان يتحمل الكثير من الألم، لافتًا إلى أنه زاره مرات عدة في منزله أو في المستشفى، وبيَّن: "كان لا يُبيِّنُ إطلاقًا، وكان كثير الذكر لله".