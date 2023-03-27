بالفيديو.. أمير الرياض عن إخلاص "ابن شويمي": رفض الجلوس في المستشفى من أجل عمله
روى أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، جانبًا من إخلاص الراحل "سحمي بن شويمي"، المستشار والمشرف العام على مكتبه، موضحًا أنه رفض البقاء في المستشفى، وأصر على الحضور إلى الإمارة لمباشرة العمل، مبينًا أنه كان رجلاً فاهمًا مدركًا لأمور عمله، وصادقًا وصالحًا وعفيفًا نظيفًا، ويتصف بالبساطة.. وذلك خلال حديثه لقناة روتانا عبر برنامج "مراحل".
وأكد الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، المستشار في الديوان الملكي، متحدثًا عن الراحل، أن "سحمي بن شويمي" قبل وفاته بثلاث سنوات كان يعاني من مرضه، وكان يتحمل الكثير من الألم، لافتًا إلى أنه زاره مرات عدة في منزله أو في المستشفى، وبيَّن: "كان لا يُبيِّنُ إطلاقًا، وكان كثير الذكر لله".
وأضاف: "كنت أعرف أن أموره ليست على ما يرام، ولكنه إنسان مؤمن بالله وبقضائه".
وبيَّن: "كان الراحل محبوبًا من الجميع، وعرفت عنه الاستقامة والاتزان في العمل، والتواصل التفاعلي مع جميع العاملين".
وكان "سحمي بن شويمي"، المستشار والمشرف العام في إمارة منطقة الرياض، قد انتقل إلى رحمة الله في التاسع من يونيو من عام 2021 بعد أن تولى مناصب عدة.