"العُمري": السياحة العلاجية رافد اقتصادي مهم.. والمملكة تمتلك عوامل النجاح بهذا القطاع

وتفصيلًا، قال "العمري": إن المملكة تسعى لأن تكون الوجهة السياحية إقليميًّا بزيادة أرقام السائحين، بتوفير وجهات ترفيهية وبناء نظام سياحي مستدام وبنية تحتية صلبة وخدمات تنافسية، فالسياحة أحد مستهدفات الرؤية، وبعد تحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح؛ سيهدف النظام إلى دعم السياحة الطبية في المملكة ووضع البرامج اللازمة لها، وأن يكون رائدًا في مجالات الرعاية الصحية والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى دفع عملية النمو والتطور وتعزيز الابتكار والإبداع والريادة في جميع المجالات المتعلقة بأعماله.