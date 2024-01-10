مشارق تحصل على جائزة "لبيتم" للعام الثاني على التوالي لتميزها في خدمة ضيوف الرحمن

وهنأ رئيس مجلس إدارة شركة مشارق الأستاذ عدنان مندورة، كافة منسوبي مشارق المتميزة، بمناسبة حصول الشركة على هذا الإنجاز، الذي يأتي شاهدًا على تميزها في خدمة ضيوف الرحمن، ويعزز مكانتها كشركة رائدة بين الجهات العاملة في تقديم الخدمات وإثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين؛ إسهامًا في تحقيق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن ضمن رؤية المملكة 2030.