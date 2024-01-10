مشارق تحصل على جائزة "لبيتم" للعام الثاني على التوالي لتميزها في خدمة ضيوف الرحمن

كرّم نائب أمير منطقة #مكة_المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل، نيابة عن #خادم_الحرمين_الشريفين ؛ شركة مشارق المتميزة -إحدى شركات مشارق- بحضور معالي وزير الحج والعمرة، وذلك بمناسبة فوزها بجائزة لبيتم المقدمة من وزارة الحج والعمرة للتميز في جودة أداء الخدمات المقدمة للحجاج لموسم الحج الماضي 1444هـ لفئة شركات ومؤسسات أرباب الطوائف.
وهنأ رئيس مجلس إدارة شركة مشارق الأستاذ عدنان مندورة، كافة منسوبي مشارق المتميزة، بمناسبة حصول الشركة على هذا الإنجاز، الذي يأتي شاهدًا على تميزها في خدمة ضيوف الرحمن، ويعزز مكانتها كشركة رائدة بين الجهات العاملة في تقديم الخدمات وإثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين؛ إسهامًا في تحقيق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن ضمن رؤية المملكة 2030.
وأشاد سعادته بجهود الشركات التابعة وكوادرها وفرق العمل في تحقيق رؤية الشركة بتقديم خدمات تفوق تطلعات العملاء بما يعكس خبرات الشركة الممتدّة لـ40 عامًا.
ورفع في ختام حديثه أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ على ما يجده قطاع الحج والعمرة من اهتمام ورعاية، وعلى الجهود الكبيرة التي تقدمها وزارة الحج والعمرة في تعزيز التنافسية بين الجهات، والاحتفاء بإنجازاتهم وتقدير أعمالهم.
الجدير بالذكر أن شركة مشارق تحصل على جائزة "لبيتم" للعام الثاني على التوالي.