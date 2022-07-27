"المركزي" و"السوق المالية" يدعمان 12 شركة تقنية ناشئة

نظّمت مبادرة فنتك السعودية، أمس، الحفل الختامي لبرنامج مُسرعة فنتك في نسخته الثانية؛ حيث شهد الحفل مشاركة 12 من شركات التقنية المالية التي قدّمت العروض النهائية لأعمالها وحلولها المبتكرة، بعد تطويرها في الأشهر الماضية، وذلك من خلال ورش العمل والجلسات الاستشارية التي أسهمت في تطوير استراتيجية منتجاتهم، ونماذج أعمالهم، وتمكينهم من الحصول على نصائح قيمة وإرشاد من خبراء محليين وعالميين.
بدأ الحفل بكلمة افتتاحية ألقاها محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك، بين خلالها دور شركات التقنية المالية الناشئة مؤكدًا أنه لا يقتصر على تقديم الخدمات المالية بطرق مبتكرة وحديثة، بل يمتد إلى دعم حركة الاقتصاد بمختلف مجالاته.
وأضاف الدكتور "المبارك" أنهم يسعون في البنك المركزي وشركاء النجاح في القطاع الحكومي والخاص إلى تطوير هذا القطاع في ظل الاستراتيجية الوطنية الطموحة التي أعلنها مؤخرًا صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار.
من جانبه، قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز: إن قطاع التقنية المالية أصبح هو القطاع الأول في استثمارات رأس المال الجريء في المملكة من حيث عدد الصفقات، ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية 2030 في أن تكون المملكة رائدة في القطاع المالي ومواكبة للثورة التقنية المتسارعة في السوق المالية، عبر بناء أطر تنظيمية تستقطب نماذج أعمال ابتكارية وتقنيات ناشئة لديها القدرة على نقل صناعة الخدمات المالية إلى آفاق جديدة نحو تسهيل التمويل وتحفيز الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحفيز البيئة التقنية المالية من خلال تطوير البنية الأساسية ودعم رواد الأعمال.
من جهته، أوضح المدير العام المكلف لمبادرة "فنتك السعودية" نزار الحيدر، أن الدعم اللامحدود المُقدم من البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، جعل المملكة مهدًا للابتكار والتطوير في قطاع خدمات ومنتجات التقنية المالية، والوصول بها إلى مصاف الدول والمجتمعات المتقدمة، فضلًا عن توسعة وتعميق القطاع المالي.
وأكد الحيدر أن البرنامج نجح في دعم وتمكين رواد الأعمال من اتخاذ خطوات أكبر لتطوير حلول ومنتجات شركاتهم الناشئة للتقنية المالية، مبينًا أن النسخة الثانية هي امتداد لنجاحات النسخة الأولى (2021م) التي ضمت 10 من شركات قطاع التقنية المالية.
إلى هذا، قدّم مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال "واعد" -الشريك الداعم لبرنامج "مسرعة فنتك"- خلال الحفل منحاً مالية لثلاث من شركات التقنية المالية المشاركة، حصلت بموجبه على منحة مالية قيمتها 50 ألف ريال لكل منها، إضافة إلى خدمات حاضنة الأعمال التي تقدمها "واعد"، ودعمها للشركات المشاركة خلال تقديمهم على فرص الاستثمار، كما صاحب الحفل الختامي معرض مصاحب شاركت فيه 21 من شركات التقنية المالية المشاركة في النسختين الأولى والثانية؛ استعرضت من خلاله حلولهم ومنتجاتهم المُبتكرة أمام ضيوف الحفل من المستثمرين والبنوك والشركاء المحتملين.