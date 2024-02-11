إجراء احترازي.. أمانة الشرقية تُغلق 3 أنفاق بسبب الأمطار الغزيرة

أغلقت أمانة المنطقة الشرقية قبل قليل 3 أنفاق احترازيًا بحاضرة الدمام وذلك بالتنسيق مع ‫مرور المنطقة الشرقية بسبب الأمطار الغزيرة التي تهطل حاليًا على المنطقة الشرقية.