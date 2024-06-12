حاج أردني سبعيني باغتته سكتة دماغية.. ومستشفى صحة الافتراضي ينقذه

ووفقًا للصحة، فقد قدم الحاج الأردني إلى قسم الطوارئ في مستشفى المدينة العام، حيث كان يُعاني من ضعف في الجهة اليسرى وميلان في الوجه، إضافةً إلى تاريخ مرضي يشمل إصابته ببعض الأمراض المزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم، وعلى إثر ذلك، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتفعيل الكود الطبي الطارئ للسكتات الدماغية، والتنسيق مع مستشفى صحة الافتراضي لمباشرة الحالة عن بُعد.