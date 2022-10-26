حذرت من استشارات وسائل التواصل.. كاتبة: غير المؤهلين فضحوا الأسر وقدّموا نصائح خاطئة

قواعد وأخلاق مهنة الأخصائي الاجتماعي

وفي مقالها "مخاطر تفشي الاستشارات الأسرية عبر وسائل التواصل" بصحيفة "الوطن"، تبدأ المطيري بأسس وقواعد واخلاق مهنة الاخصائي الاجتماعي والتربوي، وتقول: "مهنة الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتربويين، من أكثر المهن التي تحمل في طياتها البُعد الأخلاقي المتأصل في السلوك الإنساني، وتشكل أساسًا للعمل المهني، حيث تتشكل ضمن علاقة ما بين الإخصائيين أنفسهم، وبينهم وبين المنتفعين، تحكمها قاعدة أخلاقية مهنية على أساس النظام الداخلي للإخصائيين.. لذلك استحقت مهنة خدمة الإخصائي ميثاقًا أخلاقيًا مميزًا، لأنها تتضمن قيم الحق والكرامة، وتفرد كل إنسان أيًا كان لونه أو جنسه أو دينه أو عرقه، وتعمل على الرُقي بهذه القيم، في حين أن هذا الدستور الأخلاقي والمهني، يُلزم الإخصائي بالأخلاقيات وبالتصرفات الأخلاقية في كل تعاملاته من ممارسات لفظية أو سلوكية، وفي حفظ أسرار العملاء وعدم إفشائها".