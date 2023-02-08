"التخصصي" يوقع مذكرة تفاهم مع "وادي طيبة " لتعزيز التطوير المهني

وتأتي المذكرة تلبية للرغبة في ابتكار أدوات تدريبية، وتطوير قدرة المدربين على التعامل مع التقنيات الحديثة، وهو ما يقتضي تطويراً لنموذج التفاعل بين عناصر العملية التعليمية الثلاثة: المدرب والمتدرب والمادة التدريبية، لتحقيق النتائج المطلوبة. وتهدف شركة وادي طيبة، التابعة لجامعة طيبة، إلى تنمية استثماراتها في مجال الاقتصاد المعرفي، وتتركز أنشطتها في قطاع الاستشارات والتدريب، وذكاء الأعمال والتقنيات الناشئة، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.