‏NHC وشركائها يختتمون فعالية روح الفرسان

اختتمت الوطنية للإسكان NHC وشركائها من المطورين العقاريين فعالية روح الفرسان، والتي أُقيمت في الفرسان شمال شرق الرياض، وامتدت على مدار تسعة أيام مُفعمة بالتفاعل والحماس، بحضور سعادة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن صالح البطي وعددٍ من قادات الشركة، بالإضافة إلى حضور نجم المنتخب السعودي السابق الأستاذ يوسف الثنيان.
وقدمت NHC فعاليات استثنائية بتجربة مجتمعية رياضية وفريدة، امتزجت بمنافسات كرة القدم، والبادل، والبلوت مع الأنشطة الترفيهية العائلية وألعاب الأطفال، بالإضافة إلى شاشات تفاعلية وعربات طعام، لخلق أجواء حماسية وتفاعلية تعكس رؤية مشروع الفرسان كوجهة حديثة ونابضة بالحياة.
وشهدت الفعالية في اليوم الأخير تتوّيج سعادة الرئيس التنفيذي ونجم المنتخب السعودي السابق يوسف الثنيّان، للفرق الفائزة في المنافسات الرياضية، مقدرين الجهود وروح المنافسة التي ميزت الفعالية طيلة أيامها
وتعمل NHC على تجسيد رؤية طموحة بإحداث نقلة نوعية في مشاريعها العمرانية عبر تصميم فعاليات مجتمعية تفاعلية ومميزة، لِتُثري حياة السكّان وتلبي تطلعاتهم في بيئة عصرية من خلال أنشطة ترفيهية ورياضية مبتكرة، لتعزز روح التفاعل والترابط بين أفراد المجتمع
الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وتُعتبر أكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات العمرانية في المملكة التي تتسم بجودة الحياة، حيث تستهدف الوصول إلى أكثر من 300 ألف وحدة سكنية بحلول نهاية 2025م في 9 ضواحٍ و6 مجتمعات سكنية على مساحة تتخطى 100 مليون م2 وتتسع لأكثر من مليون ونصف مواطن. وتسعى إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق المعايير العالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%