النسبة الأكبر من "التعليم" و"الصحة".. 11500 موظف وموظفة يغادرون وظائفهم الحكومية

وتشير البيانات، إلى أن الذكور الذين غادروا وظائفهم الحكومية يصل عددهم إلى نحو 9400، بينما يبلغ معدل النساء اللواتي تركن وظائفهن في الربع الأول من العام الجاري 2024 نحو 2100 امرأة، فيما تتمحور معظم أسباب المغادرة حول طلب الإحالة إلى التقاعد المبكر، والاستقالة، وبعضها بسبب طي القيد، فضلاً عن العجز الصحي، والوفاة أيضاً، وبلوغ السن القانونية للتقاعد، فضلاً عن عدم صلاحية الموظف في أحيان أخرى.