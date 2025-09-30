شراكة بين "جزال" وSilk Road Visual الصينية تستهدف مشاريع ثقافية ومتحفية بقيمة 50 مليون ريال في المملكة

وبموجب الاتفاقية، التي تم توقيعها ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار الثقافي الذي تستضيفه الرياض يومي 29 و30 سبتمبر، ستكون جزال الممثل الحصري لشركة Silk Road Visual في المملكة، لتنفيذ مشاريع في مجالات عروض المتاحف الرقمية، والتقنيات التفاعلية، وتطوير صناعة تجربة المتاحف بما يواكب التطورات العالمية، إضافة إلى نقل المعرفة والتجارب إلى السوق السعودي، وبناء كفاءات سعودية متميزة في قطاع تجربة المتاحف وصناعة الأحداث.