"السعودية لإعادة التمويل العقاري" تستكمل إصدار وطرح صكوك بقيمة 3.5 مليار ريال

وكان كل من "الراجحي المالية" و"HSBC" المنسقين الرئيسيين لطرح الصكوك، فيما تولى إدارة الطرح كل من "الجزيرة كابيتال"، و"الراجحي كابيتال"، و"بنك إتش إس بي سي السعودية"، و"الرياض كابيتال"، و"شركة الإنماء للاستثمار".