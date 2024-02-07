"الفلك الدولي": 11 فبراير غرة شهر شعبان في أغلبية دول العالم الإسلامي

أوضح مركز الفلك الدولي أن الدول الإسلامية بدأت شهر رجب يوم السبت 13 يناير 2024م، وعليه سيتم تحرّي هلال شهر شعبان يوم السبت 29 رجب الموافق 10 فبراير، ورؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة بالتلسكوب من أستراليا ووسط وجنوب آسيا وجنوب أوروبا، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من معظم القارة الإفريقية، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبياً من معظم القارتين الأمريكيتين.
وأكّد المهندس محمد شوكت عودة؛ مدير مركز الفلك الدولي، أنه من المتوقع أن تكون غرة شهر شعبان يوم الأحد 11 فبراير في أغلبية دول العالم الإسلامي، وأن يكون يوم الإثنين 12 فبراير في الدول الشرقية التي تشترط الرؤية بالعين المجردة، مثل الهند وبنغلادش وباكستان.
وتابع عودة؛ بالنسبة لوضع الهلال يوم السبت 10 فبراير في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 31 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة و53 دقيقة.
في أبو ظبي يغيب القمر بعد 37 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 15 ساعة و52 دقيقة.
وفي الرياض يغيب القمر بعد 38 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة و15 دقيقة.
وفي عمّان والقدس يغيب القمر بعد 39 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة و35 دقيقة.
والرؤية في كل من جاكرتا وأبوظبي والرياض وعمّان والقدس ممكنة باستخدام التلسكوب فقط.
وفي القاهرة يغيب القمر بعد 40 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة و48 دقيقة.
وفي الرباط يغيب القمر بعد 48 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 18 ساعة و33 دقيقة، والرؤية في القاهرة والرباط ممكنة باستخدام التلسكوب، وقد يُرى بالعين المجردة بصعوبة في حالة صفاء الغلاف الجوي.
تجدر الإشارة إلى أن أقل مكث لهلال أُمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال أُمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره على هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ إن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبُعده الزاوي عن الشمس، وبُعده عن الأفق وقت رصده.
وحول مدى إمكانية رؤية الهلال يوم السبت 10 فبراير من جميع مناطق العالم، بيّن عودة؛ أن رؤية الهلال مستحيلة من المناطق الواقعة في اللون الأحمر بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس أو/و بسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس، وغير ممكنة؛ لا بالتلسكوب ولا بالعين المجردة من المناطق غير الملونة، وممكنة فقط باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الأزرق، وممكنة باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري، ومن الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قِبل راصدٍ متمرسٍ، وممكنة بالعين المجردة من المناطق الواقعة في اللون الأخضر.