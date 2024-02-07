"الفلك الدولي": 11 فبراير غرة شهر شعبان في أغلبية دول العالم الإسلامي

وحول مدى إمكانية رؤية الهلال يوم السبت 10 فبراير من جميع مناطق العالم، بيّن عودة؛ أن رؤية الهلال مستحيلة من المناطق الواقعة في اللون الأحمر بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس أو/و بسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس، وغير ممكنة؛ لا بالتلسكوب ولا بالعين المجردة من المناطق غير الملونة، وممكنة فقط باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الأزرق، وممكنة باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري، ومن الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قِبل راصدٍ متمرسٍ، وممكنة بالعين المجردة من المناطق الواقعة في اللون الأخضر.