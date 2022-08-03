وزارة النقل تواصل العمل على تنفيذ طريق "الشميسي - الكر"

ومن أبرز تلك الطرق: طريق الكر - الشميسي، الذي تعود أهميته إلى كونه يمثل الضلع الجنوبي من الطريق الدائري الخامس بمدينة مكة المكرمة؛ مما يسهل من الحركة المرورية داخلها، كما يربط المحاور الرئيسة حولها؛ حيث يربط طريق جدة - مكة المكرمة القديم بطريق الهدا - الكر، مرورًا بالتقاطع مع طريق الأمير محمد بن سلمان، كما يخدم المخططات المجاورة للطريق.