الرياض تستضيف المؤتمر العاشر للجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال

ينطلق المؤتمر العاشر للجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال الأسبوع الجاري في الرياض خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويناقش نخبة من الخبراء المحليين والإقليميين والدوليين خلال فعاليات الحدث عدد من أبرز المواضيع الهامة التي تعكس تطور هذا التخصص في المملكة العربية السعودية وأخر المستجدات والتحديات الحالية في هذا المجال الحيوي ، ويعُد المؤتمرالرائد إقليمياً في هذا المجال المنصة العلمية والتعليمية الأساسية للجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال، ويهدف إلى تعزيز خدمات طب أعصاب الأطفال على المستوى المحلي والإقليمي.
وصرح الأستاذ الدكتور فهد البشيري، بروفيسور واستشاري أعصاب الاطفال في كلية الطب والمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود ورئيس الجمعية السعودية لطب اعصاب الاطفال ويعُد المؤتمر العاشر للجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال بمثابة المنصة المثالية التي تجمع بين الخبراء المتخصصين في هذا المجال من مختلف أنحاء العالم، وتشمل الأهداف الرئيسية لهذا الحدث الرائد تعزيز الممارسات الطبية السريرية وجودة الخدمات الصحية في هذا التخصص من خلال استعراض أحدث المستجدات في تشخيص وعلاج أمراض الأعصاب لدى الأطفال، وتعزيز البحث والابتكار حيث يوفر المؤتمر الفرصة المثالية للباحثين والأطباء وطلاب وطالبات الطب والمتدربين في تخصص أعصاب الأطفال لعرض أبحاثهم، تماشياً ودعماً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تعزيز ريادتها كمركز رائد إقليميًا للبحث والابتكار الطبي".
وأضاف الأستاذ الدكتور فهد البشيري: " يساهم المؤتمر في تعزيز التعاون الدولي بين المتخصصين في هذا المجال، حيث يشهد في دورته لهذا العام انطلاق التعاون الرسمي مع عدد من أبرز الجمعيات العالمية المتخصصة في طب أعصاب الأطفال، منها الجمعية الآسيوية والأوقيانية لطب أعصاب الأطفال (AOCNA) وذلك بهدف دعم وزيادة تبادل الخبرات والمعرفة بين المتخصصين الإقليميين والدوليين، علاوة على ذلك يهدف الحدث الرائد إلى زيادة تمكين الجيل الجديد من أطباء أعصاب الأطفال من خلال توفير ورش العمل التفاعلية وبرامج التدريب وتقديم الأبحاث المتخصصة من أجل دعم الكفاءات المحلية من الجيل الجديد في هذا التخصص الحيوي".
وأوضح الدكتور محمد العمري، رئيس المؤتمر وأستاذ مساعد في قسم طب الأطفال كلية الطب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل واستشاري طب أعصاب الأطفال في مستشفى جامعة الملك فهد "تشمل التحديات الحالية في مجال طب أعصاب الأطفال نقص الأطباء المتخصصين والتشخيص المتأخر للأمراض النادرة وعدم سهولة الوصول لخدمات الطب الوراثي والتأهيلي، وتتضمن أهداف الرؤية الواعدة للمملكة العربية السعودية 2030 دعم الجهود للتصدي لهذه التحديات من خلال توسيع نطاق برامج الصحة الرقمية والكشف المبكر لأمراض الأعصاب لدى الأطفال، وزيادة البرامج التدريبية والمراكز المتخصصة في هذا المجال وتعزيز التعاون بين قطاعات الرعاية الصحية، ولذا يشُكل هذا المؤتمر أهمية بالغة حيث يساهم بفعالية في زيادة التعاون بين أطباء طب أعصاب الأطفال على الصعيدين المحلي والاقليمي ، كما يستعرض المتخصصين خلال فعالياته أحدث سبل التشخيص والعلاجات المتطورة، وتركز الدورة العاشرة للمؤتمر على تبادل المعرفة والخبرات بين المتخصصين من مختلف أنحاء العالم من أجل تحقيق النتائج الفعالة للمرضى، مما يعزز جودة الرعاية الصحية للمصابين بهذه الأمراض في المملكة العربية السعودية وعلى الصعيد الإقليمي".
وتشمل قائمة نخبة الأطباء من مختلف أنحاء العالم المتحدثين والمشاركين في المؤتمر العاشر للجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال الأستاذ الدكتور فهد البشيري، بروفيسور واستشاري أعصاب الاطفال في كلية الطب والمدينة الطبية الجامعية، جامعة الملك سعود، رئيس الجمعية السعودية لطب اعصاب الاطفال الدكتور محمد العمري، رئيس المؤتمر وأستاذ مساعد في قسم طب الأطفال كلية الطب جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل واستشاري طب أعصاب الأطفال في مستشفى جامعة الملك فهد - المملكة العربية السعودية. وتتضمن قائمة الخبراء في اللجنة العلمية المنظمة للمؤتمر : الدكتور خالد حندالله ، استشاري طب أعصاب الأطفال ورئيس قسم طب الأطفال في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية نائب رئيس الجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال - المملكة العربية السعودية. الأستاذ الدكتور وليد التويجري، استشاري أعصاب الأطفال، أستاذ، جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية ورئيس سابق، عضو، الجمعية السعودية لطب الأعصاب - المملكة العربية السعودية الدكتور علي العتيبي، استشاري أعصاب الأطفال والصرع، رئيس قسم فسيولوجيا الأعصاب، مدينة الملك فهد الطبية، المملكة العربية السعودية. الدكتور بليغ علي، استشاري أعصاب الأطفال، مدينة الملك سعود الطبية، المملكة العربية السعودية. الدكتور مطر السهيمي، استشاري أعصاب الأطفال ورئيس قسم أعصاب الأطفال في قسم طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الملك فهد المملكة العربية السعودية. الدكتور مساعد أبو خالد استشاري أعصاب الأطفال ورئيس قسم الصرع والسكتة الدماغية بقسم أعصاب الأطفال في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، المملكة العربية السعودية. الدكتور أسامة مظفر استشاري أعصاب الأطفال والصرع، أستاذ مشارك في جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية. الدكتورة شهد العطاس استشارية مساعدة في طب أعصاب الأطفال، مستشفى الملك خالد الجامعي، المملكة العربية السعودية.