الرياض تستضيف المؤتمر العاشر للجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال

وتشمل قائمة نخبة الأطباء من مختلف أنحاء العالم المتحدثين والمشاركين في المؤتمر العاشر للجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال الأستاذ الدكتور فهد البشيري، بروفيسور واستشاري أعصاب الاطفال في كلية الطب والمدينة الطبية الجامعية، جامعة الملك سعود، رئيس الجمعية السعودية لطب اعصاب الاطفال الدكتور محمد العمري، رئيس المؤتمر وأستاذ مساعد في قسم طب الأطفال كلية الطب جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل واستشاري طب أعصاب الأطفال في مستشفى جامعة الملك فهد - المملكة العربية السعودية. وتتضمن قائمة الخبراء في اللجنة العلمية المنظمة للمؤتمر : الدكتور خالد حندالله ، استشاري طب أعصاب الأطفال ورئيس قسم طب الأطفال في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية نائب رئيس الجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال - المملكة العربية السعودية. الأستاذ الدكتور وليد التويجري، استشاري أعصاب الأطفال، أستاذ، جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية ورئيس سابق، عضو، الجمعية السعودية لطب الأعصاب - المملكة العربية السعودية الدكتور علي العتيبي، استشاري أعصاب الأطفال والصرع، رئيس قسم فسيولوجيا الأعصاب، مدينة الملك فهد الطبية، المملكة العربية السعودية. الدكتور بليغ علي، استشاري أعصاب الأطفال، مدينة الملك سعود الطبية، المملكة العربية السعودية. الدكتور مطر السهيمي، استشاري أعصاب الأطفال ورئيس قسم أعصاب الأطفال في قسم طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الملك فهد المملكة العربية السعودية. الدكتور مساعد أبو خالد استشاري أعصاب الأطفال ورئيس قسم الصرع والسكتة الدماغية بقسم أعصاب الأطفال في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، المملكة العربية السعودية. الدكتور أسامة مظفر استشاري أعصاب الأطفال والصرع، أستاذ مشارك في جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية. الدكتورة شهد العطاس استشارية مساعدة في طب أعصاب الأطفال، مستشفى الملك خالد الجامعي، المملكة العربية السعودية.