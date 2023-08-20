الوطنية للإسكان NHC تطلق المرحلة الثانية من مشروع أزيان نمار للبيع

أطلقت الوطنية للإسكان NHC المرحلة الثانية من مبيعات مشروع أزيان نمار جنوب غرب مدينة الرياض بأسعار تنافسية وحلول تمويلية مناسبة ، هذا المشروع أحد مشاريع البيع على الخارطة ، والذي تطوره الوطنية للإسكان بالشراكة مع مجموعة بن جار الله للتجارة والمقاولات.
ويمتد المشروع على مساحة تقدر بــ 240 ألف مترٍ مربعٍ ، ويضم 457 وحدة سكنية بتصاميم عصرية وخيارات متنوعة تتوافق مع مختلف الأذواق، وبمساحاتٍ تتنوع ما بين 285-351 مترٍ مربعٍ . حيث يتم تنفيذ الوحدات وفق تقنيات متطورة في البناء، مما يُسرِّع من وتيرة الإنجاز بأعلى معايير الجودة.
كما يتميز المشروع ببيئة سكنية متكاملة تحتوي على عدد من المسطحات الخضراء والخدمات المتنوعة التي تعزز من جودة الحياة وتلبي تطلعات ورغبات الأسر السعودية، كما يضم مرافق تجارية وترفيهية وحدائق عامة وممشى رياضي بالإضافة إلى إطلالة بانورامية على الوادي كما يتميز بقربه من الطرق الرئيسية والمرافق العامة.
حيث تعمل الوطنية للإسكان مع شركائها على تسخير كافة الإمكانات في سبيل تسريع وتيرة الإنجاز، ويأتي ذلك تأكيدًا على التزام الشركة بالجدول الزمني المخطط له لتسليم المشاريع في الوقت المحدد مع ضمان الجودة العالية، كما تتواصل أعمال البناء في مشروع أزيان نمار بوتيرة متسارعة وذلك تمهيدًا لبدء تسليمها للمستفيدين.
يذكر أن الوطنية للإسكان وفق إستراتيجياتها وخططها التطويرية أتمت المرحلة الأولى من المشروع وأنهت 40% من المبيعات، وتسعى لإكمال أعمالها التنفيذية في المشروع من خلال المرحلة الثانية بإتاحة البيع للوحدات السكنية وفق خيارات متعددة ونماذج مختلفة ومناسبة لكافة متطلبات الملاك .
وبإمكان المهتمين زيارة المركز التفاعلي للمشروع في ضاحية نمار جنوب غرب الرياض للاطلاع على كافة تفاصيل المشروع وحجز الوحدات السكنية المناسبة أو الدخول عبر تطبيق سكني من خلال الرابط التالي : sakani.sa