الوطنية للإسكان NHC تطلق المرحلة الثانية من مشروع أزيان نمار للبيع

حيث تعمل الوطنية للإسكان مع شركائها على تسخير كافة الإمكانات في سبيل تسريع وتيرة الإنجاز، ويأتي ذلك تأكيدًا على التزام الشركة بالجدول الزمني المخطط له لتسليم المشاريع في الوقت المحدد مع ضمان الجودة العالية، كما تتواصل أعمال البناء في مشروع أزيان نمار بوتيرة متسارعة وذلك تمهيدًا لبدء تسليمها للمستفيدين.