لتمكينهم من أداء العبادات.. خدمات متكاملة لكبار السن في المسجد الحرام

وتحرص الهيئة على راحة كبار السن، من خلال توفير كراسي للصلاة ومصاحف بأحجام كبيرة مساعدة لمن لديهم ضعف في النظر، إلى جانب حوامل بلاستيكية مخصصة للمصاحف، ووجود أداة للتيمم داخل المصلى، كما تُوَزَّع عبوات زمزم بشكل منتظم بين الصلوات لضمان راحتهم في أثناء أداء عباداتهم كما يقدم المتطوعون خدمات مهمة لكبار السن، من خلال دفع العربات في أثناء الطواف والسعي مجانًا، وعلى مدار الساعة والموجودين في باب أجياد، بما يُسهم في تيسير أداء المناسك دون عناء، ويحقق لكبار السن الحصول على الدعم اللازم في كل خطوة.