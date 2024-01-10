في ضاحية خزام.. النادي الإعلامي للوطنية للإسكان يستقبل نجوم المجتمع

كما ستضم ضاحية خزام مشروعًا رياضيًّا ضخمًا هو "مدينة خزام الرياضية" الذي يمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ 135,000 مترٍ مربعٍ، وتضم ملاعب كرة قدم خارجية وداخلية، وملاعب مغلقة لمختلف الرياضات، وملاعب كرة مضرب خارجية، وأكاديميات تدريبية رياضية، ونادٍ رياضي رجالي، ونادٍ رياضي نسائي، ومركز ألعاب لرياضات إلكترونية، ومركز ترفيهي، ومركز صحي وممشى رياضي، بالإضافة إلى بلازا تجاري يحتوي على مطاعم ومقاهي؛ ليخدم جودة الحياة في ضاحية خزام ويعزز من الرفاهية والاستدامة داخلها.