رئيس البنك الإسلامي للتنمية يدعو إلى تنشئة جيل من قادة رواد الأعمال لتجذير مبادئ الأخلاق

انعقدت أعمال المنتدى العالمي الثامن عشر للبنك الإسلامي للتنمية، الذي أقيم تحت شعار "الابتكار وريادة الأعمال والقيادة في التمويل الإسلامي"؛ وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للاحتفال باليوبيل الذهبي في الرياض.
واستقطب المنتدى مجموعة من قادة الفكر وصناع السياسات والخبراء الماليين وأصحاب المصلحة الرئيسيين في صناعة التمويل الإسلامي، الذين ناقشوا الطريقة التي تُمَكن رواد الأعمال من تعزيز التنمية المستدامة.
وفي كلمته الافتتاحية، دعا رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، إلى تنشئة جيل من قادة رواد الأعمال؛ بهدف الإسهام في تشكيل عالم يحذو نحو مستقبل تتجذر فيه مبادئ الأخلاق والتنمية المستدامة.
وتَطَرق الدكتور "الجاسر" إلى التفاوت في معدلات بدء الأعمال الجديدة في الاقتصاديات منخفضة ومرتفعة الدخل؛ مشددًا على ضرورة معالجة هذه الفجوة من خلال تعزيز بيئة مواتية تدعم وتغذي ريادة الأعمال.
عقب ذلك جرى تسليم الجائزة للفائز بجائزة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2024 للإنجاز المؤثر في الاقتصاد الإسلامي، أستاذ الاقتصاد السياسي والتمويل في الشرق الأوسط والإسلامي بجامعة دورهام البروفيسور محمد أسوتاي.
وشهد المنتدى تقديمَ تقرير جديد للبنك الإسلامي للتنمية بعنوان "تحفيز ريادة الأعمال الاجتماعية من خلال التمويل الإسلامي"، الذي استعرض إمكانات التمويل الإسلامي لدعم ريادة الأعمال الاجتماعية والاستثمار الفعال.
وفي جلسة نقاش، استعرض الخبراء الدور المحوري لريادة الأعمال في تعزيز التنمية المستدامة؛ لا سيما في إطار نموذج التمويل الإسلامي، شارك فيها العميد التنفيذي لكلية الأمير محمد بن سلمان (MBSC) الدكتور زيجر ديجريف، والرئيس التنفيذي ومؤسس شركة TAKADAO مراد إرسان، والمدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية الدكتور سامي السويلم.
وعرضت الجلسة الثانية نظام الاستقرار الذكي، وهو خوارزمية في انتظار الحصول على براءة اختراع لتعزيز الاستقرار في الأسواق المالية التي يجري تطويرها من قِبَل معهد البنك الإسلامي للتنمية وتنفذها شركة البلوكتشين SettleMint.