رئيس البنك الإسلامي للتنمية يدعو إلى تنشئة جيل من قادة رواد الأعمال لتجذير مبادئ الأخلاق

وفي جلسة نقاش، استعرض الخبراء الدور المحوري لريادة الأعمال في تعزيز التنمية المستدامة؛ لا سيما في إطار نموذج التمويل الإسلامي، شارك فيها العميد التنفيذي لكلية الأمير محمد بن سلمان (MBSC) الدكتور زيجر ديجريف، والرئيس التنفيذي ومؤسس شركة TAKADAO مراد إرسان، والمدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية الدكتور سامي السويلم.