"الراجحي" يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

وألقى "الراجحي" كلمة افتتاحية خلال الاجتماع أكد فيها على الجهود المبذولة والمستمرة لتفعيل دور المنظمة، وتحقيق التنمية الإدارية المستدامة في الوطن العربي، بما يسهم في تحقيق طموح المنظمة وتطلعاتها الريادية على المستوى العربي والدولي.