"الراجحي" يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

ترأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم عبر الاتصال المرئي، اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورته العادية (115)، والمنعقد بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية، بمشاركة أصحاب المعالي وممثلي الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي.
وألقى "الراجحي" كلمة افتتاحية خلال الاجتماع أكد فيها على الجهود المبذولة والمستمرة لتفعيل دور المنظمة، وتحقيق التنمية الإدارية المستدامة في الوطن العربي، بما يسهم في تحقيق طموح المنظمة وتطلعاتها الريادية على المستوى العربي والدولي.
وشهد الاجتماع استعراض الإنجازات التي حققتها المنظمة خلال العام 2022م، والنتائج المالية للعام 2022م، كما جرى خلال الاجتماع مناقشة متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي، والتأكيد على أهمية تنفيذ توصيات فريق إعداد استراتيجية المنظمة لضمان تنفيذ الاستراتيجية وتحقيق أهدافها.