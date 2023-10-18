الأحد المقبل.. مختصون يناقشون قضايا تطوير الصحة النفسية وحقوق المرضى بـ"إرادة الرياض"

وأكد الدكتور محمد الأحمري، أن مجمع إرادة بالرياض يحرص على تنفيذ عديد من برامج التحسين المستمرة التي تهدف إلى تمكين المريض النفسي في أي فئة من فئات المجتمع من الحصول على الخدمة التي يستحقها ويحتاج إليها، من خلال الرعاية الطبية والتمريضية والخدمات النفسية والاجتماعية والتأهيلية، وتعزيز الدعم الأسري، بما يسهم في تحسين المستوى الصحي وتقليل الآثار المترتبة على الإصابة بهذا المرض، بل مساعدة المريض للعودة إلى المجتمع وهو بحال أفضل.