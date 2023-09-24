أمين "التعاون الخليجي" مهنئاً القيادة بيوم الوطن: إنجازات تمضي بالمملكة للمستقبل

وأعرب "البديوي"، عن بالغ سعادته وفخره باليوم الوطني السعودي، مؤكداً أن هذه المناسبة عزيزة ومهمة وغالية على أبناء الشعب السعودي الكريم، مشيداً بما وصلت إليه المملكة وما حققته من إنجازات رائعة تعكس الأسس القوية، والخطى الحثيثة والمتقدمة والمشهودة التي تمضي قدماً نحو مستقبل ومكانة مميزين إقليمياً ودولياً.