"القدرة على الصمود" .. أمين الشرقية يفتتح ملتقى اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث

وخلال كلمته في افتتاح الملتقى، أكد المهندس فهد الجبير أن شعار هذا العام “القدرة على الصمود” يمثل تحولًا عالميًا في مفهوم إدارة الكوارث، إذ لم تعد الجهود تقتصر على الاستجابة بعد وقوع الأزمات، بل باتت الوقاية والاستثمار في الصمود خيارًا استراتيجيًا لتحقيق الاستدامة.