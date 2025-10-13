"القدرة على الصمود" .. أمين الشرقية يفتتح ملتقى اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث

افتتح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير صباح اليوم الملتقى التوعوي الذي نظمته أمانة المنطقة الشرقية بمناسبة اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث لعام 2025، تحت شعار “القدرة على الصمود”، وذلك في فندق كمبينسكي العثمان بمدينة الخبر، بمشاركة نخبة من الجهات الحكومية والأمنية والتعليمية والصحية.
ويأتي تنظيم الملتقى في إطار حرص الأمانة على تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة الاستعداد والتخطيط المسبق لمواجهة الكوارث، وبناء مدن أكثر جاهزية واستدامة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو مدن أكثر أمانًا واستقرارًا وقدرة على التكيّف مع المخاطر.
وخلال كلمته في افتتاح الملتقى، أكد المهندس فهد الجبير أن شعار هذا العام “القدرة على الصمود” يمثل تحولًا عالميًا في مفهوم إدارة الكوارث، إذ لم تعد الجهود تقتصر على الاستجابة بعد وقوع الأزمات، بل باتت الوقاية والاستثمار في الصمود خيارًا استراتيجيًا لتحقيق الاستدامة.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، جعلت سلامة الإنسان وأمنه واستقراره في مقدمة أولوياتها، من خلال برامج التحول الوطني ومبادرات رؤية 2030، الهادفة إلى تطوير المدن ورفع كفاءتها في مواجهة المخاطر وبناء أنظمة مرنة لإدارة الأزمات واستمرارية الأعمال.
وشهد الملتقى سلسلة من الجلسات العلمية والحوارية التي تناولت أحدث المفاهيم والتجارب في إدارة المخاطر والطوارئ، حيث قدّم الدكتور فهد بن محمد الشهراني من الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية ورقة عمل حول دور المجلس في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال وسلاسل الإمداد. كما استعرض محمد بن حسين بوصالح من وزارة الشؤون البلدية والإسكان دور الوزارة في تعزيز المرونة الحضرية والتحول الرقمي عبر منصة “إيميرج”، ودور البيانات في دعم اتخاذ القرار.
وقدّمت المهندسة دينا الزهراني من الإدارة العامة للطوارئ والأزمات بالأمانة عرضًا عن تجربة الأمانة في تطبيق أداة “بطاقة الصمود”، فيما تناول محمد شاكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة “أرض”، دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الصمود من خلال نظام “قرار”.