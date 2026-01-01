9 فرص عقارية متنوعة بمزاد بوابة الإمداد في العاصمة الرياض

تعلن شركة المحافظ العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» بقرار من محكمة التنفيذ، عن إقامة مزاد "بوابة الإمداد" الإلكتروني على منصة مباشر للمزادات حيث يبدأ المزاد يوم الأحد 11 يناير الساعة 10 صباحاً وينتهي يوم الخميس 15 يناير الساعة 6 مساءً وبحسب الموعد المحدد لكل عقار.
يطرح المزاد 9 فرص عقارية متنوعة في العاصمة الرياض، تتصدرها 3 فرص من أراضي المستودعات التجارية بمساحة 105,000 م2 في حي طيبة، تتميز بموقعها في قلب محيط لوجيستي نشط قرب طريق الحائر وطريق العزيزية وطريق الياقوت، و رأس بلك سكني تجاري مقام عليها مبانٍ بمساحة 5,000 م2 على طريق الأمير فهد بن فيصل بن فرحان في حي عليشة، بجوار طريق الأمير سطام بن عبدالعزيز، وأرض سكني زاوية مقام عليها فيلتان بمساحة 1,400 م2 في حي الزهراء، قرب مشروع حديقة الملك سلمان وطريق صلاح الدين ومجمع ذا فيو مول، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الفرص العقارية المتنوعة.
تتميز هذه العقارات بمواقعها قرب مجموعة من المعالم الحيوية والطرق الرئيسية والمناطق اللوجيستية النشطة مثل: حديقة الملك سلمان، ومجموعة من محطات القطار، وطريق صلاح الدين، وطريق الدائري الجنوبي، وطريق الحائر، وطريق العزيزية، وطريق الياقوت، وطريق النصر، وطريق الأمير فهد بن فيصل بن فرحان، وطريق الأمير محمد بن عبدالرحمن، وشارع البطحاء، وطريق الرياض - مكة المكرمة السريع، مما يجعلها وجهات وفرص مثالية للمستثمرين والمطورين.
ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للباحثين عن الفرص العقارية المتجددة، كما ترحب شركة المحافظ العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0536422241 - 0536522241 .