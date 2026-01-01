9 فرص عقارية متنوعة بمزاد بوابة الإمداد في العاصمة الرياض

يطرح المزاد 9 فرص عقارية متنوعة في العاصمة الرياض، تتصدرها 3 فرص من أراضي المستودعات التجارية بمساحة 105,000 م2 في حي طيبة، تتميز بموقعها في قلب محيط لوجيستي نشط قرب طريق الحائر وطريق العزيزية وطريق الياقوت، و رأس بلك سكني تجاري مقام عليها مبانٍ بمساحة 5,000 م2 على طريق الأمير فهد بن فيصل بن فرحان في حي عليشة، بجوار طريق الأمير سطام بن عبدالعزيز، وأرض سكني زاوية مقام عليها فيلتان بمساحة 1,400 م2 في حي الزهراء، قرب مشروع حديقة الملك سلمان وطريق صلاح الدين ومجمع ذا فيو مول، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الفرص العقارية المتنوعة.