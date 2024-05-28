"الحج" تقدم نصائح لتفادي التسمم الغذائي أثناء رحلة الحج

قدمت وزارة الحج والعمرة نصائح لتفادي التسمم الغذائي أثناء رحلة الحج.
وقالت الوزارة: تجنب تخزين الأطعمة لفترة طويلة، أي طعام تغير لونه أو رائحته، والطعام المكشوف وغير المغسول.
من ناحية ثانية، حثت وزارة الحج على ضرورة التعامل السليم مع أدوية الحاج، تجنبًا للمتاعب الصحية ولإكمال المناسك بيسر.
وكتبت إرشادات في "إنفوجرافيك"، عبر منصة "إكس"، تضمنت: وضع الأدوية في الحافظة المخصصة، وحفظها بعيدًا عن أدوية الآخرين.
كما نصحت بإخبار طبيب الرحلة أو المشرف بحالة المريض الصحية، مع اصطحاب نسخة من التقرير الطبي للحالة.