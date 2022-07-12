لماذا 16 يومًا؟.. كاتب سعودي: تكفي 4 أيام إجازة عيد الأضحى

أربعة أيام تكفي

ويقترح "المرشد" 4 أيام اجازة، ويقول: "أعتقد، من وجهة نظر شخصية، أن أربعة أيام، يومَين قبل العيد ويومَين بعده، تكفي ولا حاجة لأكثر من ذلك، هذا لمَن لم يحج، أما الحاج فيمكن إعطاؤه أسبوعين؛ ليؤدي فيهما مناسك الحج وارتباطاته المتعلقة بهذا الأمر.. إجازة عيد الفطر.. نلتمس العذر لوجود صلاة القيام، وتأخر خروج المصلين من المسجد، وما يتبعها من تناول وجبة السحور، ثم بعد ذلك صلاة الفجر؛ مما يستدعي إجازة خلال هذه الفترة، أما عيد الأضحى فلا توجد حاجة لذلك، ربما نلتمس العذر لراغب الحج، وما يطرأ عليه من متطلبات تستدعي التفرغ لها قبل ذهابه، أما الذين ليس لديهم أداء هذا الركن، فالأفضل أربعة أيام وكفى، ومَن لديه الرغبة في السفر أو غيره يستطيع تقديم إجازة رسمية لهذا الأمر، بدلًا من إعطاء الجميع تلك الإجازة الطويلة التي تربك الجميع".