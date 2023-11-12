نجران.. طلاب وطالبات تعليم يؤدّون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

أدّى أكثرُ من "132" ألف طالب وطالبة بمدارس تعليم منطقة نجران، اليوم، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، وسط إجراءات واستعدادات فنية وتنظيمية لإدارة ومكاتب ومدارس تعليم المنطقة.
وتابع المديرُ العام للتعليم بمنطقة نجران منصور آل شريم، ومساعدوه، ومديرو المكاتب التعليمية، إضافةً إلى "322" مشرفًا ومشرفة في الإدارة ومكاتب التعليم؛ سيرَ الاختبارات في المدارس لتقديم الدعم والمساندة بما يضمن أداء جودة الاختبارات.
وأوضح "آل شريم" أن الإدارة اتّخذت جميع الإجراءات والتجهيزات لتوفير بيئة ملائمة ليؤدّوا الطلاب والطالبات اختباراتهم النهائية بكل يسر وسهولة، مشيرًا إلى تشكيل لجان لمتابعة سير الاختبارات، واعتماد خطة للزيارات الميدانية لجميع القيادات التعليمية والإشرافية في الإدارة ومكاتب التعليم.