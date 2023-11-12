نجران.. طلاب وطالبات تعليم يؤدّون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

أدّى أكثرُ من "132" ألف طالب وطالبة بمدارس تعليم منطقة نجران، اليوم، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، وسط إجراءات واستعدادات فنية وتنظيمية لإدارة ومكاتب ومدارس تعليم المنطقة.