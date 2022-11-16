السبت المقبل.. سماء المملكة والوطن العربي على موعد مع عرض مذهل لشهب الأسديات 2022

وأوضح أبو زاهرة أن شهب الأسديات تنشط سنويًّا في الفترة من 6 إلى 30 نوفمبر، ومصدرها الجزئيات الغبارية من المذنب (تمبل- توتال)، وهي من الشهب المتوسطة حيث تنتج في المعدل عند ذروتها في 17 و18 نوفمبر ما بين 10 إلى 15 شهابًا في الساعة؛ ولكن يُتوقع -بحسب دراستين مستقلتين- فرصة حدوث تساقط غزير لها في فجر اليوم التالي 19 نوفمبر؛ حيث يتوقع رصد ما يصل إلى 250 شهابًا في الساعة، في ظل ظروف مثالية عند حوالى الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة (06:00 صباحًا بتوقيت غرينتش).