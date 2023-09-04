بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر .. عملية جراحية ناجحة تنهي معاناة رضيع من تشوه خلقي نادر

وأكدت الدكتورة فاطمة على أن العملية تكللت بالنجاح ولله الحمد، حيث تم تحويل الطفل إلى العناية المركزة للمواليد (NICU) ، وقد أبانت مؤشراته الحيوية تحسنه منذ اليوم الأول، مفيدةً بأنه رغم ندرة الحالة إلا أن التشافي بعد إصلاح المثانة كان سريعاً ولله الحمد ، إذ تم إجراء أشعة لمثانة الطفل بعد سبعة أيام من العملية باستخدام الصبغة ، وقد أثبتت النتائج نجاح ترميم المثانة، وتم بعدها إزالة القسطرة البولية وخروج الطفل من المستشفى وهو بصحة جيدة.