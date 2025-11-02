"تجارة الحدود الشمالية" تباشر 400 بلاغ وتنفذ 441 زيارة رقابية خلال أكتوبر

وأسفرت الجولات عن مباشرة 400 بلاغ، ورصد 64 مخالفة تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، إذ يواصل فرع الوزارة تنفيذ جولاته الميدانية على مدار الساعة، بهدف تعزيز الامتثال والشفافية، وضمان توفر السلع والخدمات بجودة مناسبة للمستهلكين، وذلك في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز البيئة التجارية العادلة والمحفزة.