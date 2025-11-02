"تجارة الحدود الشمالية" تباشر 400 بلاغ وتنفذ 441 زيارة رقابية خلال أكتوبر

نفَّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية خلال شهر أكتوبر 2025م،441 زيارة رقابية على منافذ البيع بالتجزئة في مدن ومحافظات المنطقة، وذلك ضمن جهود الوزارة لحماية المستهلك ومتابعة الالتزام بالأنظمة التجارية.
وأسفرت الجولات عن مباشرة 400 بلاغ، ورصد 64 مخالفة تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، إذ يواصل فرع الوزارة تنفيذ جولاته الميدانية على مدار الساعة، بهدف تعزيز الامتثال والشفافية، وضمان توفر السلع والخدمات بجودة مناسبة للمستهلكين، وذلك في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز البيئة التجارية العادلة والمحفزة.