سوق الأسماك بالكعكية بمكة.. تحسينات شاملة لضمان بيئة نظيفة وآمنة للمتسوقين و"سبق" توثق

شهد سوق الأسماك في حي الكعكية بمكة المكرمة تحسينات شاملة لتعزيز النظافة والسلامة الصحية، من خلال تطبيق إجراءات صارمة لتعقيم وتطهير أرضية السوق بشكل دوري.
ووثقت "سبق" جانباً من السوق، وقد جرى تخصيص فرق عمل تقوم بتعقيم الممرات وأماكن العرض يومياً لضمان بيئة نظيفة وآمنة للمتسوقين.
بالإضافةً إلى ذلك، تم إلزام جميع العاملين بارتداء الكمامات والقفازات، كإجراء احترازي لضمان سلامة الزوار وتجنب انتشار الأمراض، كما تم فرض تعليمات صارمة بضرورة غسل وتنظيف منطقة التقطيع بعد كل طلبية، ما يضمن خلوها من أي مخلفات قد تؤثر على جودة الأسماك المعروضة.
وتأتي هذه الجهود ضمن إطار تحسين بيئة السوق وتعزيز تجربة الزبائن، ما أسهم في زيادة الإقبال على سوق الأسماك بالكعكية، إذ أصبح وجهة مفضلة للباحثين عن منتجات بحرية طازجة وموثوقة في بيئة منظمة وصحية.