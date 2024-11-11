سوق الأسماك بالكعكية بمكة.. تحسينات شاملة لضمان بيئة نظيفة وآمنة للمتسوقين و"سبق" توثق

بالإضافةً إلى ذلك، تم إلزام جميع العاملين بارتداء الكمامات والقفازات، كإجراء احترازي لضمان سلامة الزوار وتجنب انتشار الأمراض، كما تم فرض تعليمات صارمة بضرورة غسل وتنظيف منطقة التقطيع بعد كل طلبية، ما يضمن خلوها من أي مخلفات قد تؤثر على جودة الأسماك المعروضة.