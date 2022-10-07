"الصحة": فريق الإصابات المتنقل ينقذ حياة مريض في الجوف

وأوضحت "الصحة" أن خط إنقاذ الحياة بمركز الإحالات الطبية في الوزارة، والمتخصص باستقبال حالات إنقاذ الحياة تلقى اتصالاً من مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز في سكاكا، عن مريض منوم في العناية المركزة قد تعرض لحادث خلال عمله في منطقة معدات ثقيلة، ودخل في حالة حرجة أدت إلى دخوله قسم العناية المركزة، الأمر الذي استدعى إلى تدخل فريق متخصص ومتقدم الإمكانيات لإجراء عملية جراحية بالغة الخطورة بالصدر.