مصليات الأمير مشعل بن عبد العزيز المتنقلة تخدم ضيوف الرحمن في موسم الحج

وفّر مشروع الأمير مشعل بن عبد العزيز - رحمه الله - لخدمة ضيوف الرحمن للسنة الخامسة عشرة على التوالي عددًا كبيرًا من سيارات المصليات المتنقلة المجهزة لتخدم الحجاج وتهيئ لهم أماكن مناسبة لإقامة الصلاة جماعة في وقتها بالمشاعر المقدسة.
وأشار المشرف على المشروع الشيخ عبد العزيز بن محمد الحسينان إلى أن المصليات المتنقلة هي حل سهل وسريع ليساعد الحجاج على أداء الصلاة بكل يسرٍ وسهولة وهم يتنقلون بين المشاعر لأداء المناسك.
وذكر "الحسينان" أن المصليات توزعت في المشاعر وخارجها واستفاد منها وما زال يستفيد مئات الآلاف من ضيوف الرحمن حتى هذه اللحظة.
وقال: إن المصليات المتنقلة بهذه التجهيزات هي إبراز لدور المملكة الرائدة في تقديم أفضل وأجود وأرقى الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن وفقًا للمنظومة المتكاملة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن ، مشيرًا إلى أن هنالك مواقع عديدة في المشاعر غطتها المصليات المتنقلة بمساندة من بعض الجمعيات المتخصصة في ذلك كجمعية مناسك لخدمة ضيوف الرحمن وغيرها.