مصليات الأمير مشعل بن عبد العزيز المتنقلة تخدم ضيوف الرحمن في موسم الحج

وقال: إن المصليات المتنقلة بهذه التجهيزات هي إبراز لدور المملكة الرائدة في تقديم أفضل وأجود وأرقى الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن وفقًا للمنظومة المتكاملة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن ، مشيرًا إلى أن هنالك مواقع عديدة في المشاعر غطتها المصليات المتنقلة بمساندة من بعض الجمعيات المتخصصة في ذلك كجمعية مناسك لخدمة ضيوف الرحمن وغيرها.