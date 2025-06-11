المملكة وهولندا تعقدان شراكات لتوطين الابتكارات الزراعية والمائية باستثمارات تتجاوز 400 مليون ريال

وشملت الشراكات توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، وشركة دلفي؛ لدعم الابتكار الزراعي، ومذكرات تفاهم بين هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، ومشاريع فان دير هوفن للزراعة المحمية والبستنة، وهورايزن 11 لنقل وتوطين التقنيات الحيوية، ومذكرة تفاهم بين شركة الياسين الزراعية، ومركز تجارب شركة كوبريت, لإقامة شراكة بقيمة تصل إلى مليون يورو, لتعزيز التقنيات الحيوية في المكافحة وحماية المحاصيل، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة السعودية لإدارة البيوت المحمية والتسويق الزراعي، وشركة Plantae and certhon؛ بهدف الاستثمار في توطين الابتكارات في القطاع الزراعي، ومذكرة تفاهم بين مجموعة شركات لحاء للتجارة والاستثمار الزراعي، ومجموعة رويال HZPC الهولندية، ومصنع شركة جال الصحراء لإنتاج البطاطس، باستثمارات تتجاوز (76) مليون ريال, لتعزيز إنتاجية زراعة البطاطس في المملكة، إلى جانب إنشاء مصنع لإنتاج البطاطس المقلية مزودًا بأحدث تقنيات المعالجة.