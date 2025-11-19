في"سيتي سكيب".. أمين الطائف يبحث مع "وج" توسع أعمالها وفرصها الاستثمارية

يُذكر أن أمانة الطائف وقّعت مؤخرًا مع شركة "وج" عقود 12 مشروعًا استثماريًا نوعيًا في مواقع تجارية واستثمارية بارزة داخل المحافظة، وقد أُسنِدت للشركة مهمة طرح هذه المشاريع على القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للسكان والزوار.