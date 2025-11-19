في"سيتي سكيب".. أمين الطائف يبحث مع "وج" توسع أعمالها وفرصها الاستثمارية

في إطار فعاليات معرض "سيتي سكيب العالمي"، التقى أمين محافظة الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، بأعضاء مجلس إدارة شركة "وج" للتطوير والإدارة التنفيذية، وعدد من العاملين في الشركة، لبحث المشاريع الاستثمارية الحالية وخطط التوسع المستقبلية.
وشهد اللقاء مناقشة مسارات العمل في مشاريع الشركة، وتحديث اللوائح والأنظمة الإدارية، إلى جانب مناقشة خطط التسويق والبرامج الدعائية، بهدف إحداث نقلة نوعية في مجالات عمل الشركة وتعزيز توسعها الاستثماري.
واطلع "الزايدي" على أبرز التحديات والاحتياجات التوسعية التي تواجه الشركة، مؤكدًا أهمية دورها بصفتها الذراع الاستثماري لأمانة الطائف، وما تقوم به من تطوير للفرص النوعية الداعمة للاقتصاد المحلي، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية، من خلال خلق بيئة استثمارية مواتية للمشروعات المستقبلية الهادفة إلى تنمية شاملة ومستدامة.
كما ناقش الجانبان سبل تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة لإطلاق مشاريع رائدة، تسهم في تحسين جودة الخدمات البلدية ورفع كفاءة التنمية. وتم خلال الفترة الماضية إسناد عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة للشركة، في إطار التعاون المشترك بين الجهتين.
وتُركّز شركة "وج" على تطوير البنية التحتية للخدمات في محافظة الطائف، وتعزيز التنمية الاقتصادية، ومواجهة التحديات بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتمكين الشراكات نحو تحوّل حضري مستدام.
يُذكر أن أمانة الطائف وقّعت مؤخرًا مع شركة "وج" عقود 12 مشروعًا استثماريًا نوعيًا في مواقع تجارية واستثمارية بارزة داخل المحافظة، وقد أُسنِدت للشركة مهمة طرح هذه المشاريع على القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للسكان والزوار.