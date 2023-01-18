تفاهم بين "الحياة الفطرية" والهيئة الملكية للعلا و"النمر العربي" أحد مجالات التعاون

ويشمل التعاون بين الجانبين عدة مجالات؛ منها توفير الحيوانات الفطرية التي يتم إكثارها في المراكز التابعة للمركز التي تحتاجها الهيئة لإطلاقها في المحميات الطبيعية، أو دعم برامج الإكثار التابعة للهيئة، والتنسيق بينها في عمل المتابعات والدراسات البيئية المشتركة، والتنسيق لبرنامج المحافظة على النمر العربي، والدراسات الحقلية المشتركة في مناطق التوزيع الجغرافي للنمر العربي في المملكة.