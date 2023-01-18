تفاهم بين "الحياة الفطرية" والهيئة الملكية للعلا و"النمر العربي" أحد مجالات التعاون

وقّع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مؤخرًا، مذكرة تفاهم مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا؛ بهدف التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي، وتبادل الخبرات العلمية، وتعزيز التنوع الإحيائي في المناطق المحمية.
ويشمل التعاون بين الجانبين عدة مجالات؛ منها توفير الحيوانات الفطرية التي يتم إكثارها في المراكز التابعة للمركز التي تحتاجها الهيئة لإطلاقها في المحميات الطبيعية، أو دعم برامج الإكثار التابعة للهيئة، والتنسيق بينها في عمل المتابعات والدراسات البيئية المشتركة، والتنسيق لبرنامج المحافظة على النمر العربي، والدراسات الحقلية المشتركة في مناطق التوزيع الجغرافي للنمر العربي في المملكة.
ويتضمن التعاون كذلك التنسيق لإجراء مسوحات التنوع الأحيائي في المناطق التابعة للهيئة، والتعاون في مجال المحميات الطبيعية وتكاملها وتعزيز النظم البيئة والممرات الطبيعية للحياة الفطرية.