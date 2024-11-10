ضمن جهود رفع نسبة التملُّك للمواطنين.. «دور العقارية» تثري السوق العقاري بنماذج سكنية مبتكرة

تكللت الجهود الكبيرة للقطاعيْن العام والخاص؛ ممثلَيْن في وزارة البلديات والإسكان، والهيئة العامة للعقار، بجانب الشركات والكيانات المحلية، التي تستهدف وضع حلول على المدى الطويل لمشكلة السكن، وبالتالي رفع نسبة تملُّك الأسر السعودية مساكن مناسبة تتوافق مع احتياجاتهم ومتطلباتهم، بتحقيق عديدٍ من النجاحات والإنجازات اللافتة، الأمر الذي أدّى إلى ارتفاع نسبة تملُّك الأسر السعودية الوحدات السكنية؛ لتصل إلى نحو 63.74% خلال العام الماضي 2023.
يأتي ذلك وفق التقرير السنوي لـ"برنامج الإسكان"، كما يستهدف البرنامج توفير 300 ألف وحدة سكنية، بالشراكة مع القطاع الخاص، خلال السنوات المقبلة، وهذا يدل على مدى الاهتمام الكبير الذي يوليه القطاعان العام والخاص، لضخ مزيدٍ من الوحدات السكنية للمواطنين المستحقين.
ومن بين الجهود البارزة التي تصب في الإطار ذاته، لوضع حلول مبتكرة لحل مشكلة الإسكان، السماح بزيادة نسبة بناء طوابق الفلل، من 70 % إلى 75 %، وتعدد أدوار القبو، وهي خطوة جوهرية، سوف تسهم، بلا شك، في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها.
وتأتي شركة «دور العقارية»، التي تتخذ من مكة المكرّمة مقراً لها؛ لتمثل إحدى أبرز الشركات المحلية الرائدة في المملكة، التي أُسست عام 2007 على خبراتٍ امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، حيث تستهدف الشركة من خلال تخصصها تحقيق التميُّز في تطوير أحياء سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين؛ لتسهم في تقديم أسلوب حياة عصرية تتوافق مع المعايير والتوجهات العالمية، مع الأخذ في الحسبان الهوية المحلية، التي تعبّر عن بيئة مجتمع المملكة وتتلاءم مع الموروث المعماري لها، الذي يتسم بالخصوصية ويتميّز به عمّا سواه.
وتعمل شركة «دور العقارية»، برؤى واضحة وخطوات واثقة، وفق خطط إستراتيجية طموحة في مجال التطوير العقاري، ووفق مفهوم مستقبلي شامل يسهم في تغيير المشهد الإسكاني، في المملكة بشكلٍ كبيرٍ، من خلال تقديم حلول عقارية مبتكرة، تتوافق مع البيئة المحلية، وابتكار منتجات سكنية، بتصاميم مبتكرة تمزج بين الإلهام والرفاهية، حيث تسعى الشركة لتحقيق التميُّز في تطوير أحياء سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين، وتقدّم أسلوب حياة عصرية يتوافق مع أرقى المعايير والتوجهات العالمية، تقوم بتطبيقه الشركة في مختلف أرجاء المملكة، وذلك للمساهمة في بناء مستقبل للتطوير العقاري في المملكة وفقًا لرؤية 2030.
وترتكز «دور العقارية»، لتحقيق هذه الأهداف، على مرتكزات عدة، تتمثل في رؤيتها التي تستهدف بأن تصبح المطوّر العقاري الوطني الأكثر جدارة وموثوقية في المملكة، لضخ وحدات سكنية متميزة ذات تصاميم عصرية بأعلى معايير الجودة، لمساعدة المواطنين على تحقيق طموحاتهم في تملُّك مساكن تليق بهم وبتطلعاتهم المستقبلية، مع المحافظة على عادات وتقاليد المجتمع السعودي في البناء والخصوصية، لإنشاء مجتمعات تراعي الهوية، في مختلف أنحاء المملكة، وبمستويات استثنائية، مع تطوّرها بمعايير عالمية.
وتحقيقا لهذه الأهداف والرسالة، تشدّد «دور العقارية»، على التزامها بعدة قيم ومبادئ أساسية في مجالات عملها، والتي تتمثل في المسؤولية والمرونة والموثوقية، لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات بأعلى معايير الجودة، وحلول عقارية مُتنوعة قابلة للتكيُّف مع المتطلبات، لكسب ثقة عملائها، مع التزامها بتقديم خدمات استثنائية تُلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.
تستهدف «دور العقارية»، منذ تأسيسها الإسهام في التنمية الوطنية ورفع مستوى رفاهية المجتمع السعودي، عبر إنشاء مجتمعات سكنية تمزج بين الأصالة والحداثة، وكذلك الهوية والمعاصرة، وتتمتع بحياة راقية ومتكاملة الخدمات، تتوافر فيها الرفاهية، كما تحرص «دور»، على المساهمة في زيادة التملُّك والمعروض العقاري بالمملكة وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ونجحت الشركة في ابتكار تصاميم فريدة من نوعها تمزج بين الأصالة والحداثة، وبين الهوية والمعاصرة، حيث بلغ عدد المستفيدين من مشاريع الشركة المختلفة أكثر من 10,000 مواطن ومواطنة، كما قامت الشركة ببناء أكثر من 3000 وحدة سكنية، ما بين فلل وشقق، وذلك بفضل الاعتماد على الطاقات الإبداعية من مهندسين وفنيين يمتلكون خبرات عريضة ومؤهلين على أعلى مستوى من التأهيل، ومن خلال هذه الإنجازات اللافتة، أصبحت «دور العقارية»، واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في المملكة، التي تجمع ما بين الخبرة والأصالة والحداثة، وحقّقت سمعة مميزة في السوق العقارية، ككيان وطني رائد، يتمتع بالموثوقية في القطاع العقاري.
استطاعت شركة «دور العقارية»، أن تحقّق إنجازات عقارية لافتة، حيث بلغ حتى الآن عدد مشاريعها سبعة مشاريع، وصلت مساحة الأراضي المطورة فيها إلى نحو 986,000 متر مربع، فيما بلغ عدد الوحدات في هذه المشاريع نحو 2593 وحدة سكنية متكاملة الخدمات، تحتضنها 3 مدن رئيسة، وهي: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وجدة، مع مراعاة الشركة تقديم نماذج لمشاريع عصرية فريدة، تراعي من خلاها الأنسنة، إلى جانب التكامل في البنية التحتية والمساحات الخضراء والمناطق الترفيهية؛ لتصبح بذلك نموذجاً لمجتمعات متناغمة تحقّق الاستقرار والأمن والطمأنينة لسكانها.
ونسبة لتميُّز الشركة في مجال تخصّصها، فقد أحرزت جوائز عدة، تمثل أبرزها في الجائزة الأولى، وهي جائزة التميُّز للمشاريع، من خلال مشاركتها في ملتقى سكني 2022، أما الجائزة الثانية، فهي من صندوق تنمية الموارد البشرية؛ لدعمها برامج التوطين 2022.
إضافة إلى ذلك، تحرص شركة «دور العقارية»، على المشاركة في مختلف الفعاليات العقارية، من معارض ومنتديات وملتقيات عقارية، حيث تستهدف من وراء ذلك التواصل مع عملائها، وعكس تجاربها أمام المشاركين، بجانب جذب مزيدٍ من العملاء والمستثمرين والتواصل مع شركائها الإستراتيجيين، علاوة على تعزيز علامتها التجارية، إضافة إلى تعزيز الصورة الذهنية لدى الجهات ذات العلاقة، وبناء السمعة والإسهام في زيادة الوعي بأهداف القطاع العقاري، وما له من دورٍ كبيرٍ في دعم اقتصاد المملكة، كأحد المحركات الرئيسة للحراك الاقتصادي والتنموي والاستثماري.