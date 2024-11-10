ضمن جهود رفع نسبة التملُّك للمواطنين.. «دور العقارية» تثري السوق العقاري بنماذج سكنية مبتكرة

ونجحت الشركة في ابتكار تصاميم فريدة من نوعها تمزج بين الأصالة والحداثة، وبين الهوية والمعاصرة، حيث بلغ عدد المستفيدين من مشاريع الشركة المختلفة أكثر من 10,000 مواطن ومواطنة، كما قامت الشركة ببناء أكثر من 3000 وحدة سكنية، ما بين فلل وشقق، وذلك بفضل الاعتماد على الطاقات الإبداعية من مهندسين وفنيين يمتلكون خبرات عريضة ومؤهلين على أعلى مستوى من التأهيل، ومن خلال هذه الإنجازات اللافتة، أصبحت «دور العقارية»، واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في المملكة، التي تجمع ما بين الخبرة والأصالة والحداثة، وحقّقت سمعة مميزة في السوق العقارية، ككيان وطني رائد، يتمتع بالموثوقية في القطاع العقاري.