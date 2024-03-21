"السياحة" تحذّر من التعامل مع مواقع احتيالية تنتحل صفة منظومة السياحة في الإعلان عن فرص وظيفية وهمية

وجاء في البيان أنه تم رصد عدة مواقع وهمية تدّعي توفر فرص عمل في منظومة السياحة، وتستغل اسم الوزارة وشعارها؛ بهدف الحصول على البيانات الشخصية والمصرفية من خلال رسائل مشبوهة تزعم تحصيل رسوم مالية لغرض الفحص الطبي، وتطلب الدخول على روابط إلكترونية لتقديم المزيد من المعلومات أو البيانات أو تعبئة نماذج إلكترونية.