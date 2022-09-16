ماذا سنكون مستقبلًا؟.. شاهد "الدارة" تكلل "العلاقات السعودية المغربية" بالرباط

وتأتي الندوة في إطار فعاليات "الرباط عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2022م"، التي تحدّث فيها الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور "فهد بن عبدالله السماري" عن تميّز العلاقات الأخوية التي تربط قادة البلدين وشعبيهما، ومشيرًا إلى أهمية التفاعل بين الباحثين في البلدين، والذي سيكون له كبير الأثر في خدمة هذا التراث الأرشيفي.