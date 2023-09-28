غير صحيح.. "مقطع متداول لمنزل منسوب لبنت النبي" يستدعي تصريحًا رسميًا

وتفصيلًا، قال المركز: "إشارة إلى المقطع المرئي المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لبعض المنازل القديمة في منطقة قباء إلى أنه بيت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم (أم كلثوم) رضى الله عنها، يؤكد المركز أن ما ذُكِر في المقطع المذكور والمعلومات غير صحيح، وأن ما تم تصويره من منازل لا علاقة لها بالسيرة النبوية أو بنات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن".