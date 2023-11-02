"اتقوا النار ولو بشِق تمرة".. "الشثري": حملة إغاثة غزة نموذج لاهتمام المملكة بالقضية

وتابع في تصريحات تلفزيونية أن أهل الإيمان يحتسبون الأجر فيما ينفقونه، ولا يستقل الإنسان أي عطاء مهما كان؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا النار ولو بشق تمرة)، فالشيء القليل قد يكون له أثر كبير على الإنسان في نفسه أو المجال الذي أنفقه فيه.